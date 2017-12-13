Filmden etkilenen genç otostopla 53 şehir gezdi

Sırtında 15 kiloluk çantası ile arkadaşlarının "Yapamazsın" sözlerine inat 1,5 yılda onlarca kenti gezen 26 yaşındaki Bölük, dünya turu yapmayı hedefliyor.

Bölük, Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gördüğünü söyledi.

"YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT YOLLARDAYIM"

İzlediği bir filmle hayatının değiştiğini dile getiren Bölük, şunları anlattı:



"Sınavlardan çok sıkıldığım bir dönemde arkadaşımdan Türkçe adı 'Yabana doğru' diye bir film aldım. Bu filmde bir gezginin hikayesi anlatılıyordu. Hiç para harcamadan 2 yıl boyunca gezen bir gencin gerçek hikayesi. Filmden çok etkilendim ve ben de yapmaya karar verdim. Arkadaşlarımla konuştuğumda 'Yapamazsın, edemezsin' gibi şeyler söylediler. Onlara yapabileceğimi göstermek için yola çıktım. O günden beri sırt çantamla yollardayım."

HEDEFİ DÜNYA TURU

Otostopla ilk Ayder Yaylası'na gittiğini belirten Bölük, daha sonra Karadeniz Bölgesi'nin tamamını gezdiğini ifade etti.



İlk gezilerin ardından daha uzak yerlere gitme isteğinin doğduğunu söyleyen Bölük, şöyle devam etti:



"Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini gezdim. Şu ana kadar 53 şehir gezdim ve bu sürede sadece bin lira para harcadım. 81 ilin tamamını gezmek istiyorum, ardından yurt dışına çıkacağım. Balkan, Avrupa ve dünya turu yapmak istiyorum."