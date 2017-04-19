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Financial Times'tan Meral Akşener yazısı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Meral Akşener'in AK Parti'nin hakimiyetine son verecek en iyi isim olduğunu yazdı.

19.04.2017 - 08:55
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Financial Times'tan Meral Akşener yazısı

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MHP içindeki muhalif kanadın lideri Meral Akşener'in arkasındaki destekçilerin "AK Parti'nin hakimiyetine meydan okumak için parti kurmayı düşündüğü" iddiasına yer veren Financial Times, referandum sonucu ile ilgili de analiz yaptı.

AKŞENER'İN YENİ PARTİSİ FİNANCİAL TİMES’TA

İngiliz gazete FT, Akşener'in sadece kendi partisi MHP'ye kafa tutmakla kalmayıp, Erdoğan'ı "başkanlık hayalinden mahrum bıraktığını"belirtti.

Yazıda bu durum, İstanbul ve Ankara'da 'Hayır' oylarının baskın çıkmasıyla ilişkilendirdi ve "Türkiye'de yeni bir anayasa için yapılan referandumun sonuçları gelirken, yarıştaki 'dininden dönen' siyasetçilerin en büyüğü Akşener'in destekçileri endişeliydi." ifadeleri kullanıldı.

"AKŞENER LİDERLİK EDECEK EN İYİ İSİM"

FT'nin Akşener'e destek içeren yazısında, "Uzmanlar, merkez sağı AK Parti'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir.

Uzmanlara göre, ekonomideki olası bir gerileme Akşener'in önemli sayıda AKP'liyi kabuğundan çıkararak kendisine çekmesini sağlayabilir." denildi.

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