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Fındık hasadı Trabzon'da yağmurla başladı

Trabzon'da fındık üreticileri sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.

AA | 01.08.2018 - 22:36..
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Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından şehirdeki üreticiler bugün bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve yağışa rağmen el birliğiyle fındığı toplamaktan vazgeçmedi.

Fındık hasadı Trabzon'da yağmurla başladı

TOPLAMA 10 GÜN İÇİNDE BİTECEK

Yomra ilçesine bağlı Şanlı Mahallesi'nde 85 dönüm fındık bahçesi bulunan Mustafa Şahin, yağışlı havanın toplama verimini olumsuz etkilemesine karşın fındık hasadına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce fındık bahçelerindeki ağaçların altında biçme işlemi yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu çalışmalar motorlarla beraber 7 kişiyle 3 gün sürdü. Daha sonra ise bugün itibarıyla bahçelere girerek hasada başladık. Yaklaşık 24 işçi bahçemizde günlük yevmiye karşılığında çalışıyor. Yaklaşık olarak bir hafta ya da 10 gün içerisinde toplama işlemini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındık hasadı Trabzon'da yağmurla başladı

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