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Finlandiya 5 euroya Aylan'ın fotoğrafını bastı

3 yaşında yaşamını yitiren Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğrafı paraya basıldı.

04.05.2017 - 14:29
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100. bağımsızlık yıldönümüne özel bozuk paraları piyasaya süren Finlandiya, dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla 5 euroluk bozuk parada, 2015’te çatışmalar nedeniyle Kobani’den kaçarken hayatını kaybeden küçük Aylan’ın fotoğrafını kullandı.

Fotoğrafta jandarma görevlisinin Aylan'ın sahile vuran cesedini kucakladığı görülüyor. Bindikleri botun alabora olmasının ardından annesi ve 5 yaşındaki abisi Galib ile birlikte Ege Denizi’nde can veren Aylan’ın Bodrum sahiline vuran cesedi, tüm dünyayı sarsmış ve göçmenlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti.

UNICEF’în son raporuna göre 2016, 6 yıldır savaşın sürdüğü Suriye’deki çocuklar açısından en kötü yıl oldu. Öte yandan Finlandiya bugüne kadar sadece 626 Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etti.

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