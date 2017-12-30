Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi

Fince 'Sirkka Leipaa' adı verilen ekmek türü, görenleri şaşırtıyor. Kimisi tadını çok beğendiğini söylüyor, kimisi de hiç yemeyeceğini belirtiyor.
EKMEKTE 70'E YAKIN BÖCEK BULUNUYOR
Ekmeğin içerisinde 70 kadar böcek bulunuyor ve bir somun ekmeğin ağırlığının yüzde 3'üne tekabül ediyor.
VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN
Fırında ekmeğe katılan böceklerin, protein, doymuş yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini açısından zengin olduğu belirtiliyor.
1 KASIM 2017'DE İZİN VERİLMİŞTİ
Finlandiya'da böceklerlerin gıda ürünü olarak satışında 1 Kasım 2017 tarihinde izin vermişti.