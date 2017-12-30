Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" dedi.

Finlandiya'da bir şirket, cırcır böceği içeren yeni bir ekmek türü piyasaya sundu.

2017'nin en çok konuşulan haberleri

1 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

2 İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları İran'ın bazı şehirlerinde "hayat pahalılığı" gerekçesiyle düzenlenen protestolara dikkatle bakıldığında "Gezi" havası alınıyor. "Duran kadın"lı eylemleri bile var.

3 YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım Hakan Şükür'ü yıllar evvel uyardığını söyleyen Yılmaz Vural, "Vatan haini olmayı tercih etti" dedi.

4 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.

5 Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, Enes Batur'dan geri alındı.

6 Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem Bursa'da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırılırken, araçlar ve tatilciler Takbul adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor.