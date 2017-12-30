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Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi

Finlandiya'da bir şirket, cırcır böceği içeren yeni bir ekmek türü piyasaya sundu.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 14:22..
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Fince 'Sirkka Leipaa' adı verilen ekmek türü, görenleri şaşırtıyor. Kimisi tadını çok beğendiğini söylüyor, kimisi de hiç yemeyeceğini belirtiyor.

Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi

EKMEKTE 70'E YAKIN BÖCEK BULUNUYOR

Ekmeğin içerisinde 70 kadar böcek bulunuyor ve bir somun ekmeğin ağırlığının yüzde 3'üne tekabül ediyor.

VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN

Fırında ekmeğe katılan böceklerin, protein, doymuş yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini açısından zengin olduğu belirtiliyor.

Finlandiya'da cırcır böceği içeren ekmek üretildi

1 KASIM 2017'DE İZİN VERİLMİŞTİ

Finlandiya'da böceklerlerin gıda ürünü olarak satışında 1 Kasım 2017 tarihinde izin vermişti.

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