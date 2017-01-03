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Finlandiya'da işsizlere maaş bağlanıyor

Finlandiya, işsiz vatandaşlarına aylık bağlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

03.01.2017 - 15:04
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finlandiya

Finlandiya işsiz vatandaşlarına aylık asgari maaş uygulamasını başlattı.

Başbakan Juha Sipila'nın merkez sağ hükümeti pilot uygulama olarak başlayan radikal proje ile ülkedeki işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçmek ayrıca ulusal harcamaları kısmak ve bürokrasiyi azaltmak amaçlanıyor.

AYLIK 560 EURO

Uygulama ile rastgele belirlenecek 2 bin kişiye 2 yıl boyunca her ay 560 euro (yaklaşık 2 bin TL) ödenecek.

Bu kişilerin iş arayıp aramamasına ya da parayı nasıl harcadığına bakılmayacak.

İŞ BULSA DA MAAŞ DEVAM EDECEK

Programa katılan kişi iş bulsa da vatandaşlık maaşı almayı sürdürecek. Böylece iş bulmaları halinde maaşlarını kaybetme korkusundan kurtulacaklar. Zira Finlandiya'da birçok kişinin cömert ve karmaşık sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayı tercih ederek, işe girmeyi reddetmesi ülkenin ciddi sorunlarından biri olarak görülüyor.

ORTALAMA GELİR 3500 EURO

Resmi verilere göre, Finlandiya'da özel sektörde çalışan bir kişinin ortalama aylık geliri 3500 euro (13 bin TL) civarında.

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