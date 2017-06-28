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Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum

Konya'da 6 gün önce bir marketten enerji içeceği çaldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ali T., güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

28.06.2017 - 15:46
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Geçtiğimiz 22 Haziran perşembe gecesi saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Antalya Çevreyolu üzerinde bulunan bir markete gelen Ali T., iş yerinin önündeki enerji içeceklerini elindeki kasanın içine koyarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin hırsızlık ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ali T. olduğunu belirledi.

Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum

ADLİYENİN TUVALET CAMINDAN FİRAR ETTİ

Polis Ali T.'yi pazartesi günü merkez Meram İlçesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve hırsızlık yaptığını kabul eden Ali T., çaldığı 46 enerji içeceğini 100 lira karşılığında başka bir markete sattığını söyledi. Sattığı içeceklerin parasıyla uyuşturucu madde aldığı kaydedilen Ali T., aynı gün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ali T. bu sırada polislere tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Ali T., zemin katta bulunan tuvaletin penceresinden kaçtı.

Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum

"BEN DE TAM SİZE GELİYORDUM"

Firar eden Ali T.,'yi her yerde arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekipleri dün Karatay Otobüs Terminali yakınlarındaki bir otobüs durağında Ali T.'yi otururken gördü. Ekipleri fark eden Ali T., kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan evli 1 çocuk babası firari Ali T. polislere "Ben de tam size geliyordum." dedi. Ali T., ifadesinde uyuşturucu krizine girdiği için adliyeden firar ettiğini öne sürdü.

Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum

YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hırsızlık suçundan daha önceden 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Ali T., işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilecek.

Firari hırsız yakalanınca: Ben de tam size geliyordum

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