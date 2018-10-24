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Firari Yargıtay üyesi bağ evinde yakalandı

Aydın'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 eski Yargıtay üyesinden biri olan Mehmet Aydoğdu, bağ evinde yakalandı.

DHA | 24.10.2018 - 00:01..
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27 aydır aranan eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu'nun Koçarlı ilçesi Çulhalar Mahallesi'ndeki bağ evinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma, eve baskın yaptı. Yapılan baskında yakalanarak gözaltına alınan firari eski Yargıtay üyesi Aydoğdu, jandarma ekipleri tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. Aydoğdu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KRİTİK DAVALARDA ADI GEÇİYOR

FETÖ elebaşının talimatıyla yargının kritik noktalarına yerleşen ve örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayan 24 eski Yargıtay üyesinin isimleri, 'Kozmik Oda', 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Futbolda Şike', 'Oda TV', 'Devrimci Karargah', 'Askeri Casusluk', 'CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması', '17/25 Aralık', 'MİT tırlarının durdurulması', 'Selam Tevhid', 'Tahşiye Grubu'na Kumpas' ve yasadışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda geçiyor.

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