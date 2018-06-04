taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5916
EURO
5,3741
ALTIN
191,17
PETR
75,6100

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

Suriye'nin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Bab ilçesinde bazı yerel meclisler, "Vefa" adıyla Türk lirasına destek amaçlı kampanya başlattı.

AA | 04.06.2018 - 18:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bab ilçesi yerel meclisi ile ilçeye bağlı Biza'a ve Kabasin beldelerindeki yerel meclisler, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Türk lirasına destek olmaya karar verdiklerini belirtti.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki siviller, iş adamları ve tüccarlardan "Vefa" adı verilen kampanyaya destek olmaları ve alışverişlerini Türk lirasıyla yapmaları istendi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

"TÜRKİYE'YE VEFA BORCU"

Ortak açıklamada, Türkiye'ye, bölgenin terörden temizlenmesi ve kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür edildi.

Kampanyanın açıklanmasının ardından, çok sayıda sivil, iş adamı ve tüccar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına akın etti.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye vefa borçları olduğunu, bu nedenle diğer yerel meclislerle birlikte böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

ALIŞVERİŞLER TÜRK LİRASIYLA YAPILACAK

Osman, "Bugünden itibaren Bab ilçesi yerel meclisi bütün işlemlerini Türk lirasıyla yapacak. Tüccarlar ve iş adamlarıyla alışverişlerimizi Türk lirasıyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Bab'a komşu Azez ilçesindeki yerel meclisler de geçen hafta Türk lirası kampanyası başlatmıştı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden Türk lirasına destek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

293
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

160
CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

180
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

124
3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

260
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

439
HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM