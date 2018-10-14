First Lady Macron'dan frikik önlemi

Ermenistan’ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Macron'lar, çok konuşulan bir poz verdi. Özellikle First Lady Brigitte Macron'un fotoğraf kazalarına karşı aldığı önlem gündem oldu.

FRİKİK ÖNLEMİ

Macron'un yere çömelip çiçek bıraktığı sırada fotoğrafçılar da tam karşıda bekliyordu. Üzerine etek veya elbise giyen bir kadın için, bu pozisyonda tam karşıda olanlar için bir korku unsuru olurken, Macron, uyguladığı perdeleme taktiği ile fotoğrafçıları eli boş gönderdi.

Giydiği elbise ile eteğinin ucunu perdeleme yapan Macron'un bu pozu "tecrübe" olarak yorumlandı.