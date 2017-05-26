taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5738
EURO
4,0022
ALTIN
144,54
PETR
51,2500

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

Eşcinsel evlilik yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in eşi Gauthier Destenay, First Lady'ler arasındaki tek erkek oldu.

26.05.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Dünya
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

NATO liderleri, Brüksel'de "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için bir araya geldi.

Liderlerlerle birlikte Brüksel'e gelen eşler için özel bir program düzenlendi.

Türkiye, ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK ERKEK

Programda aile fotoğrafı çekilen eşlerin arasında bir isim çok dikkat çekti.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in eşi Gauthier Destenay, tek erkek olarak aile fotoğrafında yer aldı.

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

EŞCİNSEL YAPAN İLK AB LİDERİ

42 yaşındaki Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, 2015 tarihinde Belçika vatandaşı, mimar Gauthier Destenay ile evlenmişti.

Bettel, eşcinsel evlilik yapan ilk AB lideri.

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

İlginizi Çekebilir
Jared Kushner FBI'ın soruşturmasına takıldı
ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in Federal Soruşturma Bürosunun soruşturmasına takıldığı bildirildi.
Trump: Almanlar kötü, çok kötü
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayetçi olduğu öğrenildi.
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor
Geçtiğimiz ay Musul'da 105 sivili vurduktan sonra olaya soruşturma açan ABD, şimdi de Suriye'de 35 sivili vurdu.
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg, 13 yıl önce yarıda bıraktığı Harvard Üniversitesi'nden fahri hukuk doktoru diploması aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

113
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

44
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

10
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

13
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

0
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM