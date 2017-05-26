First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

NATO liderleri, Brüksel'de "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için bir araya geldi.

Liderlerlerle birlikte Brüksel'e gelen eşler için özel bir program düzenlendi.

Türkiye, ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK ERKEK

Programda aile fotoğrafı çekilen eşlerin arasında bir isim çok dikkat çekti.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in eşi Gauthier Destenay, tek erkek olarak aile fotoğrafında yer aldı.

EŞCİNSEL YAPAN İLK AB LİDERİ

42 yaşındaki Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, 2015 tarihinde Belçika vatandaşı, mimar Gauthier Destenay ile evlenmişti.

Bettel, eşcinsel evlilik yapan ilk AB lideri.