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Fıstık çalan çocuğu soğuk su tutup dövdü

Şanlıurfa'da, bahçesinden fıstık çalan çocuğu hortumla su tutarak döven ve bu anları sosyal medyada yayınlayan kişiye tepki yağdı.

DHA | 31.08.2018 - 15:29..
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Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 yaşlarındaki erkek çocuğu, tarladan fıstık çaldı. Tarla sahibi, arazide yakaladığı çocuğu hortumdan tuttuğu suyla ıslatıp, tokat atarak, dövdü.

Çocuğun dövülme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Fıstık çalan çocuğu soğuk su tutup dövdü VİDEO

TİTREYEREK SORULARA YANIT VERDİ

Görüntülerde, çocuğun, soğuk suyun etkisiyle titrediği ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan sosyal medya yayılan görüntüyü izleyenler, çocuğu döven ve videoyu çeken kişilere tepki gösterdi.

Jandarma, tepkilere yol açan görüntülerdeki kişilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Fıstık çalan çocuğu soğuk su tutup dövdü

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