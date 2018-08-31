Fıstık çalan çocuğu soğuk su tutup dövdü

ABD'nin Arap ülkelerindeki gücünü artırmak ve İran hakimiyetini güçsüz kılmak amacıyla ittifak kurma çağrısı yapıyor. ABD Özellikle bölgede bir Arap NATO'su kurmayı planlıyor.

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Antalya'da yeni rekor: 9 milyon turist

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 491 bin kişilik artış oldu.