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Fitch 25 Türk Bankasını negatif izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre, 25 Türk Bankası negatif izlemeye alındı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 09:05..
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Fitch 25 Türk Bankasını negatif izlemeye aldı

fitch

Her fırsatta Türkiye'nin notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu kez Türk bankalarını negatif izlemeye aldığını duyurdu.

"6 AY İÇİNDE ORTADAN KALDIRMAYI BEKLİYORUZ"

Fitch'in internet sitesinden ypılan açıklamada, "Negatif İzlemeye (RWN) alınan Türk Bankaları'nın finansal kapasiteleri; performanslarına, varlık değerlerine, karlılığına ve pek çok durumda likidite ve fonlama profillerine artan riski yansıtıyor. Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde ortadan kaldırmayı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"SEKTÖRÜN 2018 KARLILIĞININ ZAYIFLAMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamada şöyle devam etti:

"Artan fonlama maliyetleri, yavaşlayan kredi büyümesiyle, sektörün 2018'de karlılığın görece zayıflamasını bekliyoruz. Performanslar varlık değerlerinde kayda değer bir gerileme olursa, bozulma gösterebilir. Varlık değerlerindeki potansiyel bozulma bankaların varlık pozisyonlarının riskini yansıtyor. Ancak bozulma öncesi karlar pek çok bankaya kredi kayıplarını önlemek için tampon oluşturmayı sağlıyor.

Birinci çeyrek sonunda, sektörün kredi/teminat oranı yüzde 127 oldu. Bankaların dış borçları 186 milyar dolara ulaştı. Bunların 103 milyar dolarını ise 12 ay içerisinde vadesi dolan borçlar oluşturdu."

MOODY'S KREDİ NOTUNU İZLEMEYE ALDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de, Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

Moody’s’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Ba2” seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye’nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Moody’s, 8 Mart’ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürmüş ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

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