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Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Türkiye'nin kredi puanları üzerinde devamlı olarak spekülatif hareketler gerçekleştiren Fitch, bu sefer de Merkez Bankası'nı dolara acil müdahaleye çağırdı.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 08:47..
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Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, geçen ay kredi notunu düşürdüğü Türkiye için para biriminde yaşanan değer kaybına ilişkin "Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin liradaki değer kaybına hızla çare bulması gerektiğini" duyurdu.

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

"ACİL MÜDAHALE"

Geçen ay Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'dan 'BB' seviyesine indiren, not görünümünün 'negatif' olarak duyuran Fitch, bu kez Türkiye'nin liradaki değer kaybını süratle durdurması gerektiğine dair bir açıklama geldi.

Reuters'e konuşan Fitch Ratings'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı

MERKEZ BANKASINA ÇAĞRI

Türk Lirası üzerindeki baskıyı kısa vadede hafifletmek için hem Merkez Bankası'nın harekete geçmesi hem de ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Gamble,''Durumun nereye evrildiğine bakıyoruz. Bundan sonraki kredi notu değerlendirmesi aralık ayında, o zamana dek pek çok şey değişebilir'' dedi.

Fitch'ten Türkiye'ye acil müdahale çağrısı


Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini belirtti.

 

 


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