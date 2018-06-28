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Fitoöstrojen nedir

Fitoöstrojen; doğal östrojen olarak adlandırılırlar. Bazı bitkilerin içerisinde bulunur.

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Bitki bazlı bileşenlerden oluşan Fitoöstrojenler; östrojen etkisine benzer şekilde işlev görür.

ÜÇE AYRILIR

Fitoöstrojenler; vücut tarafından alındıktan sonra böbrek üstü bezler aracılığı ile idrar yoluyla dışarı atılır. Besin kaynaklı Fitoöstrojenler 3'e ayrılır: kumestanlar, izoflavonlar ve lignanlardır.

Fitoöstrojen nedir

BİRÇOK YARARI VAR

Fitoöstrojenlerin birçok yararları vardır. Bu besinler kemik erimesini önler, Menopoz döneminde yaşanan sıcak basması, uyku düzeninin bozulması ve depresyon gibi sağlık sorunlarının semptomları azaltır.

Bunun yanı sıra kalp ve damar hastalıklarından da korur. Kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşmesine ve iyi kolesterol (HDL) seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Felç ve inme riskinin azaltır.

Fitoöstrojen nedir

BAZI BESİNLERDE BULUNUR

Fitoöstrojen bulunan besinler; kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar, soya ürünleri, tahıl ve ekmek, baklagiller, kayısı, şeftali, hurma, sarımsak, yeşil fasulyede şeklindedir.

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