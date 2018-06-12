Fitzgerald’dan kızına altın değerinde öğütler

F. Scott Fitzgerald, Amerikan Edebiyatı’nın özel yazarlarından ve eserleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isimdi.

Adının geçtiği bir özel yer daha var; kızı 11 yaşındayken ona verdiği bir liste. Fitzgerald, bu listede kızına hayatı nasıl yaşayacağını öğütlüyor…

KAFANA TAKMAN GEREKEN ŞEYLER

Cesarete kafanı tak!

Temizliğe kafanı tak!

Verimliliğe kafanı tak!

Biniciliğe kafanı tak!

KAFANA TAKMAMAN GEREKEN ŞEYLER

Çoğunluğun ne düşündüğünü kafana takma!

Oyuncak bebekleri kafana takma!

Geçmişi kafana takma!

Geleceği kafana takma!

Büyümeyi kafana takma!

Başkalarının senin önüne geçmesini kafana takma!

Zaferi kafana takma!

Senin suçun olmadığı sürece başarısızlığı kafana takma!

Sivrisinekleri kafana takma!

Karasinekleri kafana takma!

Genel olarak böcekleri kafana takma!

Anne babanı kafana takma!

Oğlanları kafana takma!

Hayal kırıklıklarını kafana takma!

Zevki kafana takma!

Tatmini kafana takma!

ÜZERİNE KAFA YORULACAK ŞEYLER

Gerçekte neyi amaçlıyorum?

Aşağıdaki konularda yaşdaşlarıma kıyasla ne kadar başarılıyım:

a) Öğrenimde?

b) İnsanları gerçekten anlayabiliyor muyum ve onlarla anlaşabiliyor muyum?

c) Bedenimi işe yarar bir araca dönüştürmeye çalışıyor muyum yoksa onu ihmal mi ediyorum?

Candan sevgilerle,

Babacık

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

damla.[email protected]