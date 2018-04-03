Fiyatıyla dikkat çeken müthiş kitap: Yapraklar Evi

Önce internette parça parça yayınlandı Yapraklar Evi, sonra da ilk kez 2000’de basıldı. Kitap çok ses getirmişti. Çünkü fiziksel anlamda sıra dışı bir kitaptı. Bazı sayfalarda üst üste yığılan kelimeler yer alırken, bazısında koca sayfada tek hece, belki bir paragraf niyetine, ancak tek sayfa genişliğinde bir dipnot bulunuyordu.

Tamamı algınızla oynamak üzerine kurulu bir grafik oyununu andıran bu kitapta, her hamlenin, anlatılan hikayeyle bir ilişkisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

(Mark Z. Danielewski)

YAPRAKLAR EVİ

Türkçe çevirisi “Yılın Edebiyat Olayı” şeklinde ses getiren Yapraklar Evi’nde, bir kitabın fiziksel yapısını yeniden yorumlayan, denenmemiş bir anlatım yolunu seçen Amerikan Yazar Mark Z. Danielewski, hikaye içinde hikayeler anlatarak, okura şaşırtıcı bir deneyim yaşatıyor.

Kitapta yer alan karakterlerden hangisi gerçek, hangisi hayal ürünü bir muamma olan hikayelerin sonunu size bırakıyor. Tek bir gerçek yok, sizin gerçek kabul ettiğiniz neyse, o. Yani tek bir gerçeği olmayan, kurmacası bol bir kitap okuyacaksınız. Öyle ki, çözdüğünüzü zannettiğiniz anda, yazar kafanızı bir kez daha karıştıracak.

Yapraklar Evi, daha önce okuduğunuz diğer romanlara hiç benzemiyor…

Yapraklar Evi

Mark Z. Danielewski

Çev.: Gökhan Sarı

Monokl

S.: 800

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