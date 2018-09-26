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Florence Güney Karolina'yı sular altında bıraktı

Florence kasırgası ABD'yi terk etti, ancak etkileri halen sürüyor. Özellijkle Güney Karolina'da binalar sel sularının altında kalırken, yetkililer sel tehlikesinin haln devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 11:49..
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Kuzey ve Güney Karolina’daki uzmanlar halkı sel tehlikesinin henüz geçmediği konusunda uyarıyorlar. Florence Kasırgası’nın bölgeyi vurmasının üzerinden bir hafta geçti ve kasırga ardında yoğun yağışlar ve rüzgar nedeniyle harabe olmuş bir bölge bıraktı. Kuzey ve Güney Carolina’da en az 43 kişinin hayatını kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

Florence Güney Karolina'yı sular altında bıraktı

TEHLİKE HALENM DEVAM EDİYOR

Güney Karolina Valisi Henry McMaster Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yağmurla ve rüzgar sona ermiş olsa da yağan yağışlarla gelen sular halen çekilmedi ve daha kötü durumlarla karşılaşacağız” uyarısında bulundu.

McMaster, eyalet tarihinin en kötü doğal felaketinin faturasının yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Vali, yetkililerden bölgeye federal yardım kaynaklarının aktarılmasını istedi.

Florence Kasırgası'nın bilançosu havadan görüntülendi İZLE

KASIRGA BÖLGEYİ GÖLE DÖNDÜRDÜ

Florence Kasırgası, Kuzey Karolina’nın bazı bölgelerinde metrekareye 91 cm yağış bıraktı ve birçok bölge sel suları altında kaldı. Kuzey Karolina’nın liman şehri Wilmington ile olan karayolu bağlantısı yükselen sular nedeniyle günlerce kesildi. Şu an yollar açıldı ancak evlerine terk edenler bölgeye ne zaman dönebilirler henüz net değil.

Wilmington’daki Kuzey Karolina Üniversitesi 1 Ekim tarihine kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversitenin binaları ve yolları kasırga nedeniyle zarar görmüştü ve kampüse ulaşılamıyordu.

SEL SULARI ATLTINDA

Bölgedeki sel felaketinin hala geçmediği noktasında uyarıda bulunan yetkililer bölge sakinlerine uyarıda bulunurken, sel felaketi gün geçtikçe daha da büyüyor. Binaların büyük bir kısmı sel sularının altında kalırken sokakların içerisindeki ulaşım botlarla, kanolarla sağlanıyor. Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürüdürüyor.

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