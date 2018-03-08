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Florida meclisi okul güvenliği tasarısını kabul etti

ABD'de Florida eyalet meclisi, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasa tasarısını kabul etti.

AA | 08.03.2018 - 10:53..
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Tüfek satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran, silah satışına bekleme süresi getiren, bazı okul çalışanlarının ve çok sayıda öğretmenin güvenlik eğitimi alması ve okul bölgesinin programa katılmasını kabul etmesi halinde silah taşımasına izin veren tasarı, Florida meclisinde 50'ye karşı 67 oyla kabul edildi.

Pazartesi günü de Senato tarafından onaylanan tasarının, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Florida Valisi Rick Scott tarafından imzalanması gerekiyor.

POLİSLERE AKTİF ROL

Tasarı ayrıca okullar için yeni rehberlik ve danışma programları oluşturulmasını, öğrenci ve öğretmenlerin okullara yönelik tehditleri haber vereceği bir ihbar hattı kurulmasını, okul, polis ve diğer kurumlar arasında iletişimi artırmayı öngörüyor.

Florida Valisi Scott, daha önce öğretmenlerin silahlandırılmasını desteklemediğini belirtmiş, milletvekillerine her okulda en az bir polis memurunun görevlendirilmesi önerisini kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

FLORİDA'DA SİLAHLI VAHŞET

Florida'nın Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un, şubat ayında Stoneman Douglas Lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda şiddetli tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.



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