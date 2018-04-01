Florida'da havuzda timsah bulundu

Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı. Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı.
Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir fotoğraflar yayınladı.
EVLERE SIK SIK GİRİYOR
Amerika aligatörü, ABD’nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.