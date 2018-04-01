taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Florida'da havuzda timsah bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin yüzme havuzunda bir timsah türü olan aligator yakalandı.

İHA | 01.04.2018 - 18:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı. Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı.

Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir fotoğraflar yayınladı.

EVLERE SIK SIK GİRİYOR

Amerika aligatörü, ABD’nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.

Florida'da havuzda timsah bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

74
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

75
ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

49
Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

151
Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında 2 gol attı

18
Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

Kosova Cumhurbaşkanı: FETÖ ulusal güvenliğimize tehdittir

63
Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM