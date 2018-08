Foça sahilinde akaryakıt sızıntısı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu.

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı. Öte yandan dün gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.

İNCELEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gece denizde kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle ham petrol sızıntısı yaşanan bölgedeki inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler sahildeki deniz yüzeyini kaplayan petrolün daha fazla yayılmasını önlemek için bariyer çekti.

Tatillerini bu bölgedeki yazlıklarında geçiren vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Foça Çevre ve Kültür Platformu dönem sözcüsü Bahadır Doğutürk, "Dün gece itibariyle böyle bir kirlilikten bilgimiz oldu. Bugün gündüz tespitlerimizde ise Yeni Foça ve Gencelli mevki arasındaki sahile yayılmış olan petrol atığıyla karşılaştık. Bu kirlilikten dolayı doğadaki toplu ölümlerin gerçekleşmesinden korkuyoruz. Burada çok sayıda sanayi kuruluşu var. Bu yüzden çok ciddi sanayi kirliliği tehlikesi altındayız. Daha büyük olaylar yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Hüseyin Eşlik, "Gece 01.30 gibi ağır bir akaryakıt kokusuyla uyandık. Sabah kalktığımızda sahilimizin hammadeyle kaplı olduğunu gördük. İlgili mercilere gerekli iletişimlerde bulunduk. Bu sıkıntıyı zaman zaman yaşıyoruz. Yalnız boyutları itibariyle bugün daha ağır yaşadık. İlgili birimlerin bu noktada denetimlerini daha sık ve ciddiyetle yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. Bölgede daha öncede deniz kirliliğinin yaşandığı söyleyen bir başka vatandaş Gözde Bilgiç ise, "Sabah geldiğimizde her yer balçıktı. Şu an dağılmış durumda. Gerekli yerlere bildirdik. Saatler önce yapılması gereken müdahale ne yazık ki şimdi yapılıyor. Her taraf balçık halindeydi. Biz bunu yıllarca görüyorduk. Buna bir dur demek istiyoruz. Denizlerimizin temiz olmasını istiyoruz" dedi.

Ankara'dan tatile gelen Yusuf Can Çalpan, kirlilik nedeniyle denize giremediklerini belirterek "Girsek üstümüze yapışıyor" diye konuştu. Emekli deniz astsubayı Ahmet Savran ise gece saatlerinde petrol kokusuyla uyandığını ifade ederek şunları söyledi: "Ben gece 03.00'te kalktım, baktım koku var, mazot kokusu. Sahile baktım, Sahil Güvenliği aradım, mesainin başlamadığını söylediler. Çevreye duyarsızlık var. Gemilerden mi oldu yoksa karşı tesisten gelen kaçak mı var nedir bilmiyorum, burası hep tehlike altında. Gemilerin kontrol altına alınması lazım."

FOÇA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Foça'nın Cumhuriyet Mahallesi sahilinde ham petrol sızıntısıyla ilgili bölgeye gelen ve tekneye binerek incelemelerde bulanan Foça Kaymakamı Ali Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Bölgede bir miktar kirlilik var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Bölgeden numune alındı. Sahil Güvenlik ve jandarmada failini arıyor. En kısa zamanda tespit edilir. Bize intikal eden bir sızıntı yok. Bulunduğumuz 1 kilometrelik alanda kirlilik var. Dağılmış durumda. Karaya vurdukça temizlenecek. Numuneler incelenecek, eğer bir sızıntı bulunursa numune alınıp karşı tarafla eşleştirilecek" dedi.