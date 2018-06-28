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Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olarak kabul edilen Foça Tatil Köyü 49 yıllığına kiralanacak. Tatil köyü için ihale teklif alımları start aldı.

DHA | 28.06.2018 - 12:42..
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İzmir'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan ve 13 yıl önce kapandıktan sonra bir daha hizmete girmeyen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü için karar verildi.

49 YILLIĞINA KİRALANACAK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Foça Tatil Köyü, üzerinde bulunan taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacak. Şartnameye göre ihaleye dernek ve vakıflar da katılabilecek.

Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

TATİL KÖYÜ 13 YIL ÖNCE KAPANDI

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı.

İHALE TEKLİF ALIMLARI BAŞLADI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. İsmetpaşa Mahallesi'nde denize sıfır konumda olan tatil köyü üzerinde tesis, bina ve müştemilat bulunuyor. Tatil köyü için ihale teklif alımları başladı.

Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

SON TEKLİF 20 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Son teklifler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar verilebilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile de gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ve açık artırma yoluyla da sonuçlandırılabilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek.

Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 2 MİLYON LİRA

İhale şartname bedeli 1000 Türk Lirası olan Foça Tatil Köyü'nün geçici teminat bedeli ise 2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Foça Tatil Köyü taşınmazları üzerinde 400 oda (bungalov tipinde), çok sayıda peyzaj unsuru olarak kullanılan zeytin ağacı, fıstık çamı gibi ağaçlar, traverten malzemeden imal edilmiş yürüyüş yolları, açık alan ve kapalı alan aydınlatma sistemleri, 15x50 metrelik yüzme havuzu, amfi tiyatro, güzel sanatlar binası, disko, revir binası, basketbol sahası, tenis kortları, hamam, lojman binası, butik, çamaşırhane bulunuyor. Tatil köyü, 900 metrelik de plaja sahip.

Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor



Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

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