Folik asit nedir

Folik asit; vücutta kan yapımı, yeni hücre oluşumu, DNA sentezi gibi önemli biyolojik süreçler için önemli bir yer tutar.

B VİTAMİNİ OLARAK BİLİNİYOR

Folat ya da B9 vitamini olarak da bilinen Folik asit, damar sertliğini azaltarak kalp krizi, bunama ve felç gibi birçok kötü hastalığın oluşmasını engeller.

Folik asit vücutta az bulunduğunda kansızlık, unutkanlık, aşırı yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı neden olur.

HAMİLELER İÇİN YARARLIDIR

Hamilelik sürecinde dışarıdan takviye de yapılabilir. Bu takviye sayesinde hem hamilelik daha sağlıklı geçer, hem de bebeğin gelişimi için yararlıdır.

BESİNLERDEN DE ALINABİLİR

Folik asit en fazla yapraklı yeşil sebzeler (ıspanak, maydanoz, nane gibi), yumurta, bazı tahıllar, ceviz, badem, fındık, fıstık, mercimek, kuru fasulye (baklagiller) ve tohumlu gıdalarda bulunur.