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Ford her 10 çalışandan birini işten çıkaracak

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Ford, dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 10 azaltma kararı aldı.

16.05.2017 - 09:08
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Ford her 10 çalışandan birini işten çıkaracak

Wall Street Journal'ın haberine göre Ford Motor, global iş gücünü yüzde 10 civarında azaltmaya yönelik planlarını bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Ford Motor işten çıkarmaları, karlılığı artırma çabaları çerçevesinde, maliyetleri 3 milyar dolar azaltma hedefini gerçekleştirmek için yapacak.

FORD YANIT VERMEDİ

Ford Motor, WSJ'nin haberine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Ancak, maliyetleri alçaltmanın ve mümkün olduğu kadar verimli bir hale gelmenin stratejik öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

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