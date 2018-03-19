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Ford Otosan'dan 5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Ford Otosan, 4,9 milyar dolarlık ihracata imza attı.

AA | 19.03.2018 - 09:02..
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Ford Otosan, geçen yıl 5 kıtada 89 ülkeye 297 bin 396 araç ve yedek parça ihraç ederken, şirketin 2016'da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri de bu dönemde yüzde 29 artışla 4,9 milyar dolar oldu.

Ford Otosan'dan 5 milyar dolarlık ihracat

FABRİKA KAPASİTESİ ARTIRILDI

Geçen yıl kapasite artırım yatırımının ilk fazının tamamlanmasıyla Gölcük, Yeniköy ve İnönü fabrikalarının toplam üretim kapasitesini 440 bin adede yükselten şirket, bu dönemde yüksek dış talebe bağlı olarak önceki yıla göre yüzde 12'lik artışla 373 bin 7 araç üretti.

Ford Otosan'dan 5 milyar dolarlık ihracat

ÜRETİM REKORU GELDİ

Türkiye toplam araç üretiminin yüzde 22'sini, ticari araç üretiminin yüzde 67'sini tek başına sağlayan Ford Otosan, söz konusu dönemde tarihindeki yıllık üretim rekorunu kırarken, kapasite kullanım oranını da 8 puan artışla yüzde 88'e çıkardı.

Ford Otosan'ın dış satışlarında ilk sırayı yüzde 33 payla İngiltere alırken, bu ülkeyi yüzde 16 payla Almanya, yüzde 8 payla Fransa ve İspanya, yüzde 6 payla İtalya takip etti.

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