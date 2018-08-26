Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki genç kız beş yaşlarında küçük bir kızı beş katlı apartmanın çatısına çıkararak fotoğraf çekmeye çalıştı.

KÜÇÜK KIZA POZ TARİF ETTİLER

Küçük kız korkudan çığlık atmasına rağmen aldırış etmeyen genç kızlar küçük çocuğa nasıl poz vereceğini de tarif etti. Sorumsuzluklarına devam eden genç kızlar küçük kıza çatının en uca gitmesini de söyleyince küçük kız daha da korktu.

Ardından çevrede bulunan vatandaşlar bu duruma tepki gösterince genç kızlar küçük kızı aşağıya indirdi.

Fotoğraf çekmek için küçük kızın canını hiçe saydılar VİDEO