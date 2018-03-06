Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte çıktığı tarihi kalede, arkasına manzarayı almak isterken yuvarlanıp yaklaşık 20 metre aşağı çakılmıştı.
BABASININ DÜŞTÜĞÜ YERİ GÖRMEK İSTEDİ
Acı şekilde hayatını kaybeden babasının düştüğü yeri görmek isteyen S.D. de çıktığı kaleden aynı şekilde aşağı yuvarlandı.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arkadaşının kaleden düşme anını kaydetti - VİDEO
DURUMU AĞIR SEYREDİYOR
Burada tedavi altına alınan S.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.