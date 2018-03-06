Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Burak Yılmaz ve Sosa gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak sezona iddialı bir giriş yapan Trazonspor, haftalar ilerledikçe çöküşe geçti ve liderin tam 14 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor 50. yılında da başarısız oldu

Sanatçı Arif Sağ, MESAM'da yaşanan gelişmeler yüzünden yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Yaşayan Kütüphane ile kutluyor.

AKM'de bu sabah itibarıyla yıkım çalışmaları start aldı. Ekipler, çevrenin zarar görmemesi için hassas davranıyor.

1 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

2 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

3 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

4 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

5 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.

6 Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonların ardından PKK'lı teröristlerin Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşma planları da sekteye uğratıldı.