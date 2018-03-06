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Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Şanlıurfa'da, çıktığı kalede fotoğraf çektirirken dengesini kaybedip düşen Halil Dağ'ın kızı da aynı yerden aşağı yuvarlandı. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 06.03.2018 - 13:46..
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Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte çıktığı tarihi kalede, arkasına manzarayı almak isterken yuvarlanıp yaklaşık 20 metre aşağı çakılmıştı.

Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

BABASININ DÜŞTÜĞÜ YERİ GÖRMEK İSTEDİ

Acı şekilde hayatını kaybeden babasının düştüğü yeri görmek isteyen S.D. de çıktığı kaleden aynı şekilde aşağı yuvarlandı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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DURUMU AĞIR SEYREDİYOR

Burada tedavi altına alınan S.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Fotoğraf çektirirken düşüp ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

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