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Fotoğraf makinelerini müzesinde sergiliyor

Gaziantep’te babadan kalan mirasını antikaya yatıran Hanifi Özaslan, kendi oluşturduğu Dünya El Sanatları Müzesi'nde tarihe tanıklık etmiş fotoğraf makineleri, ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

İHA | 05.07.2018 - 11:12..
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  2. Kültür Sanat

Babasından miras kalan fıstık tarlalarının gelirini antikaya yatıran Hanifi Özaslan, oluşturduğu müzede sergilenen eşyalarla Osmanlı döneminin kültürünü yansıttığı müzesinde en eskisi 1800’lü yıllara ait toplam 100’e yakın fotoğraf makinesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Fotoğraf makinelerini müzesinde sergiliyor

ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

2 bine yakın eserin bulunduğu Dünya El Sanatları Kültür Müzesi’nde eski bakır eşyalar, Osmanlı dönemine ait şamdanlar, havanlar, gaz lambaları, vitrin süsleri, el yazma kitapları ve çeşitli tarihi eşyalar bulunuyor.

Müzenin bir köşesinde ise 100-150 yıl öncesine ait tarihi fotoğraf makineleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 1800’lü yılların düğünlerine, askere giden gençlerin anılarına şahitlik eden makineler ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Fotoğraf makinelerini müzesinde sergiliyor

"ZİYARETÇİLER GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR"

Müze görevlisi Ümit Özaslan, müzede 100’den fazla fotoğraf makinesi bulunduğunu ifade ederek, "Makinelerimizin içerisinde 1850 yapımı ve belki de daha eski olanlar var. Bu makineleri filmlerde de görmüşsünüzdür. Birçok eski filmlerde kullanılıyor. 100’den fazla çeşitli makinelerimiz var. Bunlar çok zahmetli bir fotoğraf çekiliyor 2 hafta sonra elimize ulaşıyordu. Ama şimdi elimizde cep telefonları var anında görebiliyoruz. Ziyaretçiler ise görünce şaşırıyorlar. Bunlarla fotoğraf çektirip eskiyi hatırlıyorlar. Yaşlı insanlar geldiğinde görüp duygulanıyorlar. Bu fotoğraf makineleri kaç evli çiftin veya askere gidenlerin fotoğraf çekildiği makinedir." diye konuştu.

Fotoğraf makinelerini müzesinde sergiliyor

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