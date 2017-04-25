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FOX spikeri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne televizyon kanalı sunucusu Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.

25.04.2017 - 08:15
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ABD Dışişleri Bakanlığı, FOX televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in sözcülük göreve getirilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

GAZETECİLİK TECRÜBESİ

Nauert’in 15 yıllık sunuculuk ve muhabirlik tecrübesi olduğu vurgulanan açıklamada, yeni sözcünün özellikle 11 Eylül terör saldırısı, Irak savaşı, Sudan olayları üzerine gazetecilik tecrübesi olduğunun altı çizildi.

FOX spikeri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

REYTİNGLERİ YÜKSEK

Açıklamada, Nauert’in sunduğu “Fox and Friends” programının sabah saatlerinde ABD’de “en çok seyredilen” televizyon programlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

FOX spikeri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

KARİYERİ

ABD’nin en saygın üniversitelerinden Kolombiya Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünden mezun olan Nauert, FOX televizyon kanalında çalışmaya başlamadan önce ABC haber kanalında görev yapmıştı.

Bakan Rex Tillerson’ın görevi aylar önce devralmasına rağmen, sözcülük görevini eski Bakan John Kerry’nin sözcülerinden Mark Toner geçici olarak yürütüyordu.

Başkan Donald Trump görevi Ocak ayında devralmış ancak Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantıları Mart ayında başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantıları, 1950 yılında Bakan John Foster Dulles tarafından başlatılmıştı.

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