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FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

Geçen yıl Ağustos ayında tutuklanan FOX TV eski Haber Müdürü Ercan Gün'ün kullandığı 2 ayrı telefonda da Bylock sistemi bulundu.

31.10.2017 - 01:07
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FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

Ercan Gün; FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan dönemin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yunus Dolar'ın ifadesi sebebiyle Emniyet'te götürüldü.

Dolar'ın, “Gazeteci Ercan Gün bana, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırılmasının talimatını Fetullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştiğini söyledi” dediği öğrenildi.

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

 

HRANT DİNK CİNAYETİNDE ALGI OPERASYONU

Samsun'da Ogün Samast'ın jandarmalarla çekilen 44 saniyelik görüntüsü, tutuklu sanıklardan FETÖ'cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in isteği üzerine bilgisayar network'ü üzerinden 28 Ocak 2007 günü Ankara İstihbarat Dairesi'ne gönderilmişti.

Ercan Gün, 30 Ocak günü İstanbul'dan aldığı görüntüleri yayınlamak yerine önce Samsun'a giderek kendi deyimiyle "Jandarma'dan aldığı algısı yaratmak için" Jandarma santralini aramıştı.

2 TELEFONUNDA DA BYLOCK BULUNDU

Gazeteci Nedim Şener'in dün Posta'daki yazısında Ercan Gün, poliste çekildiği açıklanmasına rağmen İstanbul'a dönüp, "İşte jandarmada çekilen görüntüler" diye de haberleştirmişti. Böylece Ergenekon operasyonları için en önemli algıyı yaratmıştı. Dink cinayetinden tutuklu olan Ercan Gün, savcılık ifadesinde, ağabeyi M… Gün adına kayıtlı 0535 ...3138 numaralı telefonu ve çalıştığı şirket adına kayıtlı 0530 … 1557 iki numarayı kullandığını söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan rapora göre, Ercan Gün'ün kullandığı her iki telefonda da FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylock yüklendiği tespit edildi.

FOX TV SAHİP ÇIKIYOR

FETÖ'nün medyadaki gazeteci görünümlü tetikçilerinden Gün'ün, Hrant Dink cinayetindeki rolü apaçık deşifre oldu. Gün, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Emniyet ve adliyedeki FETÖ mensuplarıyla yakın temas halinde olan Gün, örgüt adına algı operasyonlarını yürütüyordu.

FETÖ üyesi Ercan Gün'e sahip çıkan FOX TV, Gün'ün işine son vermeyerek maaş ödemeye devam ediyor. Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber'in künyesinde, Ercan Gün'ün ismi "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'de 2 ayrı bylock çıktı

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