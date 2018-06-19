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Franco'nun mezarı yıkılıp barış anıtına dönüştürülecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini belirtti.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 09:29..
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İspanya'da diktatörlük döneminin en önemli sembolü olan Francisco Franco'ya duyulan nefret, ölümüyle bile son bulmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın "İspanyolları ayıran sembollere izin veremeyeceğini" ifade ederek 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos (Toprağa Düşenler Vadisi) anıt mezarından çıkarılarak ailesine verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Franco'nun mezarı yıkılıp barış anıtına dönüştürülecek

BARIŞ ANITI

"Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemez." diye konuşan Sanchez, anıt mezarın bulunduğu alanı İspanya İç Savaşı tarafları anısına "faşizme karşı mücadele" ve "barış" anıtına çevirmek istediğini kaydetti.

İki hafta önce iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, Franco dönemini kınayan ancak eski liderin kemiklerinin mezarından çıkarılmasına karşı çıkan muhafazakar Halk Partisinin (PP) iddiasının aksine niyetinin "yaraları açmak değil, kapatmak olduğunu" belirtti.

Franco'nun mezarı yıkılıp barış anıtına dönüştürülecek

ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR

Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Franco'nun mezarı yıkılıp barış anıtına dönüştürülecek

İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde bir büyük kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor. Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin öldüğü sanılıyor.

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