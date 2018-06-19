Franco'nun mezarı yıkılıp barış anıtına dönüştürülecek

İspanya'da diktatörlük döneminin en önemli sembolü olan Francisco Franco'ya duyulan nefret, ölümüyle bile son bulmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın "İspanyolları ayıran sembollere izin veremeyeceğini" ifade ederek 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos (Toprağa Düşenler Vadisi) anıt mezarından çıkarılarak ailesine verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

BARIŞ ANITI

"Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemez." diye konuşan Sanchez, anıt mezarın bulunduğu alanı İspanya İç Savaşı tarafları anısına "faşizme karşı mücadele" ve "barış" anıtına çevirmek istediğini kaydetti.

İki hafta önce iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, Franco dönemini kınayan ancak eski liderin kemiklerinin mezarından çıkarılmasına karşı çıkan muhafazakar Halk Partisinin (PP) iddiasının aksine niyetinin "yaraları açmak değil, kapatmak olduğunu" belirtti.

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