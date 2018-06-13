Fransa Başbakanı İslam Konseyi'nin iftarında

Fransa'da başkenti Paris'te düzenlenen iftar programına Başbakan Philippe dışında, İçişleri Bakanı ve dini liderler de katıldı.





TÜRK BÜYÜKELÇİ DE İFTARDA YER ALDI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyi'nin başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, birçok siyasetçi ve idari yetkilinin yanı sıra Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu da yer aldı.

Ayrıca, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve basın mensupları yer aldı.



