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Fransa büyümede Euro Bölgesi'nin gerisinde kaldı

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkede 2017 büyümesinin yüzde 1,9 olarak gerçekleşeceğini ve gelecek yılın ilk iki çeyreğinde bu oranın sabitleneceğini açıkladı.

AA | 20.12.2017 - 10:03..
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Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), Avrupa Komisyonu ve Merkez Bankası'nın tahminlerine aykırı bir rapor açıklayarak ülkede 2017 büyümesinin yüzde 1,9 olarak gerçekleşeceğini ve gelecek yılın ilk iki çeyreğinde bu oranın sabitleneceğini duyurdu.

ÜLKEDE BÜYÜMENİN 0,5 OLMASI BEKLENİYOR

INSEE'den yapılan açıklamada, Fransa'nın, 2011'den bu yana büyümede en yüksek rakamlara ulaşarak bu yıl yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedildi. Açıklamada, 2018'in ilk iki çeyreğinde de ülkede büyümenin 0,5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği ve bu ritmin sabitlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fransa Merkez Bankası, 2017 için Fransa'da ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,8 olarak açıklarken, Avrupa Komisyonu bu rakamın 1,6 olacağını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde ise 2017 büyümesinin yüzde 2,2 olacağını belirtmişti.

İŞSİZLİK VERİLERİ

Açıklamada, Fransa'da yüzde 9,7 olan işsizlik oranının 2018'in ortalarında yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu yılın ortasında yüzde 9,5 olarak gerçekleşen ve son 5 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçen işsizliğin, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,7'ye çıktığı, yılın son çeyreğinde ise yüzde 9,5 olmasının beklendiği bildirildi.

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