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Fransa Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da savaş çıkabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımasını yorumladı.

AA | 15.05.2018 - 23:04..
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Jean-Yves Le Drian, Kudüs ve İran ile varılan nükleer anlaşma konusundaki kararında ABD'nin tek taraflı hareket ettiğini ifade ederek, bu iki konuda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Le Drian, Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"ABD İLE ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTALAR VAR"

Fransa'nın söz konusu iki konuda ABD yönetiminin aldığı kararları onaylamadığını hatırlatan Le Drian, "İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıması; ABD ile anlaşamadığımız noktalar var." dedi.

Le Drian, Kudüs'ün müzakere sürecinden sonra bir anlaşma sonucu iki devletin başkenti olması gerektiğinin altını çizerek, "Uygulanan yöntem konusunda anlaşmazlığımız var. Çünkü ABD yönetimi, iki konuda da tek yanlı hareket etti." şeklinde konuştu.

Kudüs'ün statüsünün uluslararası hukuk ile belirlendiğine dikkati çeken Le Drian, "Bir çerçeve gerekiyor ve bu çerçeve uluslararası hukuktur. Geçmişte oy birliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen kararlardır. Kudüs'ün statüsünün müzakereler sonucu belirleneceği şeklindeki BMGK kararlarına saygı gösterilmelidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı (Macron), Trump'ın kararını kınadı." ifadelerini kullandı.

Le Drian, İsrail'in güvenlik endişelerine dair düşüncelerini sık sık tekrarladıklarını belirterek, "Fakat güvenlik endişesi bu seviyede bir şiddeti meşru kılmaz. Filistinlilerin de barışa ve güvenliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da savaş çıkabilir

"ORTADOĞU'DA YENİ BİR SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Filistinlilerin barışçıl bir şekilde gösteride bulunma hakkı olduğunun altını çizen Le Drian, İsrail ordusunun ölçüsüz ve haksız saldırılarını eleştirdi.

Le Drian, Ortadoğu'daki son durumla ilgili soruyu soran Milletvekili Belkhir Belhaddad'ın sözlerini tekrarlayarak, "Ortadoğu'da durum patlamaya hazır dediniz. Şiddet konuşuyor. Savaş tehdidi olabilir. Biz mayıs ayının tehlikeli olabileceğini biliyorduk ve tehlikeli." ifadelerini kullandı.

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