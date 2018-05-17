Fransız hükümeti, Nantes kentinde havalimanı yapmak istenilen bir bölgede eylem yapıp çalışmaları engelleyen Adeca ve Acipa adlı sivil toplum kuruluşlarına baskın yaptı.





POLİS ŞİDDETİ

Polislerle göstericilerin arasında çatışmalar çıktı. Bölgeye polisleri sokmamak için direniş gösteren eylemcilere güvenlik güçleri şiddet kullandı. Grupların barınaklarına baskınlar gerçekleştiren polisler, göstericilere darbetti.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon VİDEO









Ulusal jandarma güçlerinin de katıldığı operasyona 1.500 güvenlik görevlisi katıldı. Baştan sona kuşatılan arazide geniş çaplı operasyon gerçekleştiren polis güvenlik güçleri eylemcilerle çatıştı.

OPERASYONLARIN MERKEZİ

Yıllardır devam eden şiddetli çatışmalar, alanda yapılması planlanan bir havalimanı için gerçekleştiriliyor. Nantes kenti yakınlarında bulunan Notre-Dame-des-Landes bölgesinde, 53 yıl önce yapılması planlanan havalimanı projesi, için polislerle sürekli çatışmalar çıkıyor.

En son geçtiğimiz ay polis müdahalesi ile gerçekleştirilen çatışmalarda çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.