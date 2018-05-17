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Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

Fransa hükümeti, bazı sivil toplum derneklerinin 2009 yılında başlattığı ve 2012 yılında gerçekleştirilen ilk operasyona rağmen devam eden eylemler için geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 14:03..
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Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

Fransız hükümeti, Nantes kentinde havalimanı yapmak istenilen bir bölgede eylem yapıp çalışmaları engelleyen Adeca ve Acipa adlı sivil toplum kuruluşlarına baskın yaptı.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon


POLİS ŞİDDETİ

Polislerle göstericilerin arasında çatışmalar çıktı. Bölgeye polisleri sokmamak için direniş gösteren eylemcilere güvenlik güçleri şiddet kullandı. Grupların barınaklarına baskınlar gerçekleştiren polisler, göstericilere darbetti.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon VİDEO


Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon


Ulusal jandarma güçlerinin de katıldığı operasyona 1.500 güvenlik görevlisi katıldı. Baştan sona kuşatılan arazide geniş çaplı operasyon gerçekleştiren polis güvenlik güçleri eylemcilerle çatıştı.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

OPERASYONLARIN MERKEZİ

Yıllardır devam eden şiddetli çatışmalar, alanda yapılması planlanan bir havalimanı için gerçekleştiriliyor. Nantes kenti yakınlarında bulunan Notre-Dame-des-Landes bölgesinde, 53 yıl önce yapılması planlanan havalimanı projesi, için polislerle sürekli çatışmalar çıkıyor.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

En son geçtiğimiz ay polis müdahalesi ile gerçekleştirilen çatışmalarda çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

Fransa hükümetinden 9 yıl süren eylemlere operasyon

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