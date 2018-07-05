Fransa kimsesiz sığınmacı çocukları sokağa atıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa'nın başkenti Paris'e gelen küçük sığınmacılar hakkında yaptığı araştırmayı duyurdu. Yapılan analizlerde, 18 yaşından küçük refakatsiz sığınmacıların kaderlerine terk edildiği belirtildi.

ÇOCUKLARA KALACAK YER AYARLANMIYOR

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan HRW, Paris'e gelen sığınmacı çocuklarının durumunu ele aldığı "Bu piyango: Paris'te refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik keyfi muamele" adlı raporunu yayımladı.

Raporda, başkente gelen refakatsiz 18 yaşından küçük sığınmacıların kaderlerine terk edildiği ve sokaklarda yaşamaya mahkum edildiği vurgulandı.

Kimliği olmayan çocukların yaşlarını belirlemek için Fransız yetkililerin yaptığı işlemlerin yeterli olmadığı ifade edilen raporda, sığınma hakkı kazanabilmesi için 18 yaşından küçük olması gereken çocukların yetişkin kabul edildiği aktarıldı. Raporda, yetkililerin bu nedenle sığınmacı çocuklara kalacak yer ayarlamadığı, kimliği olan sığınmacıların çoğunun da sığınma taleplerinin reddedildiği belirtildi.

"DOSYALAR KEYFİ SEBEBLERLE TEKRAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Raporda, ifadelerine yer verilen HRW Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod, hatalı prosedürler nedeniyle çocuk sığınmacıların iltica dosyalarının keyfi sebeplerle tekrar değerlendirmeye alındığını ve karmaşık bir hukuki sürecin içine girdiklerini kaydetti.

Jeannerod'in, sığınmacıların bu nedenle birkaç ay belirsizliğe sürüklendiğini açıkladığı raporda, Fransız yetkililerin refakatsiz sığınmacı çocuklara yardım etmemek için elinden geleni yaptığı vurgulandı.

Raporda, sığınma talebi reddedilen çocukların reddedilme nedenlerinin ve çocukların yaşları belirlenirken kullanılan yöntemin yanlış olduğu ifade edildi. Raporda, son yıllarda Fransa'ya gelen refakatsiz çocukların sayısında ciddi artış olduğu vurgulandı.