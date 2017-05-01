taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5517
EURO
3,8780
ALTIN
144,54
PETR
51,3100

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı

Dünyanın pek çok yerinde kutlanan İşçi Bayramı Fransa'da olaylı geçti.

01.05.2017 - 18:14
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydanlarda olaysız bir şekilde geçti. Ülkenin dört bir yanında kutlanan İşçi Bayramı'nda renkli görüntüler oluştu.

FRANSA'DA OLAYLI 1 MAYIS

Seçim arifesinde olan Fransa'da ise 1 Mayıs gösterileri sırasında caddeler savaş alanına döndü. Yüzlerce protestocu polisle çatıştı.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı

POLİSLE GÖSTERİCİLER SOPALARLA ÇATIŞTI

Paris'te Polis ile yüzleri maskeli göstericiler arasında çıkan taşlı sopalı çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda yaralanan oldu.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı VİDEO

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı

GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Polisin göstericilere sert müdahalelere ettiği olaylarda çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

396
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

34
İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

56
CHP'li belediye eşek heykeli açtı

CHP'li belediye eşek heykeli açtı

278
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

48
Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

131
Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM