Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydanlarda olaysız bir şekilde geçti. Ülkenin dört bir yanında kutlanan İşçi Bayramı'nda renkli görüntüler oluştu.

FRANSA'DA OLAYLI 1 MAYIS

Seçim arifesinde olan Fransa'da ise 1 Mayıs gösterileri sırasında caddeler savaş alanına döndü. Yüzlerce protestocu polisle çatıştı.

POLİSLE GÖSTERİCİLER SOPALARLA ÇATIŞTI

Paris'te Polis ile yüzleri maskeli göstericiler arasında çıkan taşlı sopalı çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda yaralanan oldu.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çatışma çıktı VİDEO

GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Polisin göstericilere sert müdahalelere ettiği olaylarda çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.