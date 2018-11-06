Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Marsilya'da sabah saatlerinde çöken iki bina ve çökme tehlikesi bulunduğu için yetkililerce yıkılan üçüncü bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

10 KİŞİ BULUNAMADI

Bakan Castaner, yaptığı açıklamada, Marsilya'nın tarihi kent merkezindeki binalarda 10 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini söyledi.

Binalarda bulunan 8 kişi dışında çökme anında kaldırımda görülen iki kişinin de kayıp olarak değerlendirildiğini belirten Castaner, enkaz altında kaldığı sanılan ve haber alınamayanlar hakkında çok az umutlu olduğunu vurguladı.

Castaner, her türlü ihtimale karşı arama çalışmalarının devam ettirileceğini duyurdu.

Fransa'da 2 bina çöktü 10 kişi kayıp VİDEO

