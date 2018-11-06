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Fransa'da 2 bina çöktü 10 kişi kayıp

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde kısa süre önce boşaltılan 4 katlı iki binanın çökmesi nedeniyle 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 03:30..
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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Marsilya'da sabah saatlerinde çöken iki bina ve çökme tehlikesi bulunduğu için yetkililerce yıkılan üçüncü bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Fransa'da 2 bina çöktü 10 kişi kayıp

10 KİŞİ BULUNAMADI

Bakan Castaner, yaptığı açıklamada, Marsilya'nın tarihi kent merkezindeki binalarda 10 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini söyledi.

Binalarda bulunan 8 kişi dışında çökme anında kaldırımda görülen iki kişinin de kayıp olarak değerlendirildiğini belirten Castaner, enkaz altında kaldığı sanılan ve haber alınamayanlar hakkında çok az umutlu olduğunu vurguladı.

Castaner, her türlü ihtimale karşı arama çalışmalarının devam ettirileceğini duyurdu.

Fransa'da 2 bina çöktü 10 kişi kayıp VİDEO

Fransa'da 2 bina çöktü 10 kişi kayıp

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