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Fransa’da canlı yayında ırkçılık

Fransa'da canlı olarak yayınlanan 'Pazar Dünyalıları' isimli programda ırkçılık skandalı yaşandı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:24..
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Fransa’da Afrika asıllı bir kadının sunduğu programa katılan bir yazar, sunucunun adı ile dalga geçti. Yaşananlara Fransız halkı büyük tepki gösterdi.

Fransız kanalı C8’de “Pazar Dünyalıları” adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleri ile bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan Hapsatou Sy’e ırkçı eleştirilerde bulundu.

Fransa’da canlı yayında ırkçılık

YAZARA IRKÇILIK TEPKİSİ

Pazar günü yayınlanan programın Perşembe günü gerçekleşen çekiminden hemen sonra yayın günü halkı programı izlemeye davet eden ve şok yaşadığını sosyal medyadan paylaşan Hapsatou Sy, ırkçı söylemlerin şokunu atlatamadı.

“Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu” diyen Zemmour ise, Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.

Fransa’da canlı yayında ırkçılık

Yayınlanan programda Zemmour’un çoğu söyleminin yasal olarak ceza unsuru taşıdığı için kesildiği ve ara ara Hapsatou’nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğünü paylaşan yapımcılar, genç kadına destek olurken, programın baş sunucusu Ardisson’un Hapsatou’ya sahip çıkmadığı belirtildi. Yayında sansürlenen kısımlar arasında “İsminiz Fransa’ya hakarettir” gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy’nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı.

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