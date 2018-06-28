taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,5891
EURO
5,3138
ALTIN
184,17
PETR
77,4200

Fransa'da çimento dev Lafarge'a terör soruşturması

Savcılar, Suriye'de DEAŞ militanları dahil birçok teröristi finanse etmekle suçladıkları çimento devi Lafarge şirketi hakkında soruşturma açtı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 23:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da çimento dev Lafarge'a terör soruşturması

Lafarge yetkilileri geçen yıl, ülkede 2011'den itibaren başlayan şiddet olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki bir fabrikanın açık kalabilmesi için bölgedeki bazı örgütlere ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Ancak şirket, suçlamaların bazılarına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirketin 8 eski yöneticisi hakkında resmi soruşturma da başlatılacak.

AÇIK KALMAK İÇİN TERÖRİSTLERE PARA VERDİLER

Geçen yıl şirketin kendi iç soruşturmasında, fabrikanın açık kalmak için yerel silahlı gruplara para ödediğine dair kanıtlar bulunmuştu.

Soruşturmada Celebiye'deki fabrikanın tesisin açık kalması ve çalışanların korunması için "kabul edilemez" önlemler alındığı sonucuna varılmıştı. Ayrıca "Bölgeyi çeşitli gruplar kontrol ediyor ya da etmeye çalışıyordu" da denilmişti.

O dönem Avrupa Birliği, Suriye'de Beşar Esad yönetimine çeşitli ambargolar uyguluyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

1154
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

679
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

153
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

45
Yozgat uranyum üretimine hazırlanıyor

Yozgat uranyum üretimine hazırlanıyor

114
Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk

294
Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM