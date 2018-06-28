Fransa'da çimento dev Lafarge'a terör soruşturması

Lafarge yetkilileri geçen yıl, ülkede 2011'den itibaren başlayan şiddet olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki bir fabrikanın açık kalabilmesi için bölgedeki bazı örgütlere ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Ancak şirket, suçlamaların bazılarına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirketin 8 eski yöneticisi hakkında resmi soruşturma da başlatılacak.

AÇIK KALMAK İÇİN TERÖRİSTLERE PARA VERDİLER

Geçen yıl şirketin kendi iç soruşturmasında, fabrikanın açık kalmak için yerel silahlı gruplara para ödediğine dair kanıtlar bulunmuştu.

Soruşturmada Celebiye'deki fabrikanın tesisin açık kalması ve çalışanların korunması için "kabul edilemez" önlemler alındığı sonucuna varılmıştı. Ayrıca "Bölgeyi çeşitli gruplar kontrol ediyor ya da etmeye çalışıyordu" da denilmişti.



O dönem Avrupa Birliği, Suriye'de Beşar Esad yönetimine çeşitli ambargolar uyguluyordu.