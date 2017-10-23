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Fransa'da çöp dağları

Fransa'da bu ay içerisinde yürürlüğe girecek olan çalışma reformu çöp toplayıcılarını greve götürdü, sokaklarda çöp dağları oluştu.

23.10.2017 - 12:20
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Ensonhaber.com WhatsApp ihbar hattımıza Fransa'nın Marsliya kentindeki çöp toplayıcılarının grev görüntüleri geldi. 22 Eylül tarihinden bugüne kadar devam ettirilen grev nedeniyle sokaklarda çöp dağları oluştu, hastalık yayılmasından endişe ediliyor.

"BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DE OLSA..."

Fransa'da yaşayan Gurbetçi bir vatandaşımızın gönderdiği görüntüde 2 haftadır toplanmayan çöplerin yığın oluşturduğu ve hijyen standartlarının da eksi düzeye indiği görülüyor. Yoldan geçen Fransızların bölgede oluşan ağır kokudan dolayı ağız ve burunlarını kapatarak gezdiği gözlendi.

Fransa'da çöp dağları VİDEO

Fransa'da çöp dağları

Araç ile seyir halindeyken çekilen videoda ise Türk vatandaşın sözleri Avrupa'nın ortasında yaşayan bu rezilliği özetler nitelikte. Gurbetçi vatandaş oluşan çevre kirliliğine ve Fransız yönetiminin vurdumduymaz tavrını "çöplere bak, her yerde çöp var. Bu vaziyet Türkiye'de olsa dünyaya rezil ederler" dedi.

Fransa'da çöp dağları

Konu ile ilgili bilgi, belge ve görüşlerinizi 0533 378 2000 numaraları Ensonhaber.com WhatsApp ihbar hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz

ÇALIŞMA REFORMU GREVİ

Fransa'da Geçtiğimiz Nisan ayında çalışma reformu nedeniyle başlatılan grevler daha sonra durdurulmuş, Ekim ayında yeni yasanın yürürlüğe gireceğinin açıklanmasıyla 2 hafta önce yeniden greve gidilmişti. Grevin ne zaman biteceği ise henüz belli değil.

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