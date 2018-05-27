Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransız dergisi Le Point, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Belediye Başkanı, hakaret içeren afişlerin Türkler tarafından indirilmesinin ardından jandarmalarla gelerek yeniden astı.





ERDOĞAN VE TÜRKLERE HAKARET EDEN AFİŞ İNDİRİLDİ

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.

Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon ve Valence kentlerinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirildi.

Fransa'da Erdoğan'a saldıran derginin afişini indirttiler VİDEO

BELEDİYE BAŞKANI JANDARMAYLA YENİDEN ASTI

Dün öğle saatlerinde Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisi sonucu yerinden indirilen afişin bugün yeniden astı.

Yerel La Provence gazetesi, öğle saatlerinde belediye başkanı ve yaklaşık 20 jandarma eşliğinde afişlerin yeniden asıldığı bilgisini verdi.

AFİŞLER KORUMA ALTINA ALINDI

Sosyal medya ve basında Le Point'ın haber dili ve taraflı yayını eleştirildi.

Haberde, gazete bayisi etrafında çok sayıda Türk kökenli kişinin bulunduğunu ve dergiyi protesto ettiğini belirtirken, jandarma görevlilerinin uzun süre bayi etrafında nöbet tuttuğunu, akşam saatlerinde ise bölgeden ayrılarak görevi devriye gezen görevlilere devrettiğini yazdı.

Bu arada, Fransa'da dergiye gösterilen tepkiler sonrası "ifade ve hakaret özgürlüğü" tartışmaları başladı.