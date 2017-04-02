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Fransa'da Filistin karşıtlarından AA muhabirine saldırı

Paris'te Filistin işgali nedeni ile İsrail'in protesto edildiği gösterinin yakınındaki karşıt grup, AA muhabirine saldırdı.

02.04.2017 - 01:59
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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesini protesto etmek için yaklaşık 40 derneğin organizasyonu ile Filistin halkını desteklemek ve İsrail işgalini protesto etmek için Paris'te miting düzenlendi.

Eşzamanlı olarak İsrail yanlısı bir grup da yakın bir noktada karşıt gösteri yaptı.

AA muhabiri Hajer M'tiri, fotoğraf çekmek için İsrail yanlılarına yaklaştığı sırada saldırıya uğradı.

Fransa'da Filistin karşıtlarından AA muhabirine saldırı

Polislerden, basın kartını göstererek İsrail yanlılarının fotoğrafını çekme konusunda izin alan M'tiri'yi, fotoğraf çektiği esnada bir gösterici çekerek düşürmek istedi.

İsrail yanlısı gösterici polisin gözü önünde M'tiri'yi darbetmeye çalışırken aynı gruptan pek çok kişi de ona destek verdi.

Saldırganlara müdahale etmeyen polis, güç kullanarak M'tiri'yi o bölgeden çıkardı. Polisler, M'tiri'nin şikayetçi olmasına rağmen, saldırganlar hakkında işlem yapmadı.

Kendisine fiziki saldırıda bulunanların hakaretlerine de maruz kaldığını belirten M'tiri, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Muhabir: Yusuf Özcan
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