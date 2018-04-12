Fransa'da grevin faturası kabarıyor

Pilot ve kabin memurların çarşamba günü şubattan bu yana yedinci defa yaptığı iş bırakma eylemi nedeniyle uçuşların yüzde otuzu iptal edildi.

AİR FRANCE 170 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Yaşanan aksamaların yanı sıra grevlerin faturası da giderek büyüyor. Air France yönetimi 22 Şubat'tan beri aralıklarla gidilen grevin şirkete faturasının 170 milyon euro civarında olduğunu açıkladı.

DEMİR YOLU ZARARI GÜNLÜK 20 MİLYON EURO

Öte yandan demir yolu çalışanlarının grevleri nedeniyle de faturanın günlük 20 milyon euro civarında olduğu açıklandı. Aralıklarla 36 gün sürmesi planlanan grevin toplam faturası ise 720 milyon euroyu bulacak.

7 MEMUR SENDİKASINA İŞ BIRAKIN ÇAĞRISI YAPILDI

Öte yandan Fransa'nın önde gelen yedi memur sendikası da önümüzdeki ay bir günlük iş bırakma çağrısında bulundu.

Bu durum Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ekonomik reformlarından kaynaklanan rahatsızlığın arttığını gösterirken ekonomik büyüme içinde risk teşkil ediyor. Nitekim 1995 yılında ülke genelinde gidilen grevlerin büyüme oranını 0,2 puan düşürmüştü.