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Fransa'da iltica ve sığınma haklarına yeni düzenleme

Fransa Ulusal Meclisi, iltica ve sığınma haklarıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti.

AA | 01.08.2018 - 22:24..
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Meclis'te yapılan oylama sonucu tasarı, 25'e karşı 100 oyla kabul edildi. Tasarıya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken, sağ ve solcu partiler karşı çıktı.

8 VEKİL DE KARŞI ÇIKTI

Ulusal Meclis, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırladığı tasarıyı oyladı.

LREM'den 8 milletvekilinin de tasarıya karşı çıktığı belirtildi.

Collomb, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tasarının mülteci sorununa çözüm bulacağını savunarak, yasadaki uygulamaların 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Fransa'da iltica ve sığınma haklarına yeni düzenleme

YENİ YASANIN GETİRİLERİ

Yeni yasada iltica başvurularının tamamlanma süreci 11 aydan 6 aya indirilirken, başvuruları kabul edilmeyen mültecilere sınır dışı edilene kadar verilen idari süre ise 45 günden 90 güne çıkarıldı.

Yasaya göre, sığınmacıların Fransa Mültecileri Koruma Ofisine (OFPRA) sığınma başvuru talebi için verilen süre 120 günden 90 güne, OFPRA'nın verdiği karara itiraz için tanınan süre de 30 günden 15 güne indirildi.

Yeni yasayla oturum izni olmayan göçmen veya mültecilerin 16 saat olan tutukluluk süreleri 24 saate çıkarıldı.

Sığınma talebi kabul edilen mültecilere verilen oturum izninin süresi bir yıldan 4 yıl çıkarılırken sığınma başvurusunda bulunanlar, Paris'teki mülteci merkezine gelmeden, oldukları şehirden video-konferans yöntemiyle de görüşme yapabilecek.

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