taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1778
Euro
7.27445
Altın
1200.535
Borsa
99292.47
Gram Altın
238.589

Fransa'da kadına elle ve sözle sarkıntılığa hapis cezası

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından çıkarılan ve erkeğin kadına ıslık çalması, laf atması ve elle sarkıntılık yapmasını suç haline getiren yasa kapsamında ilk hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 20:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da 'maçolukla mücadele yasası' ya da 'ıslık yasası' diye nitelenen yeni düzenleme uyarınca ilk ceza Paris'in güneyindeki Evry'de kesildi. İş dönüşü saatinde kalabalık bir otobüse binen aşırı alkol almış 30 yaşlarındaki bir erkek, 21 yaşındaki bir kadının kalçasına temasta bulunması ve göğüsleri hakkında müstehcen sözler sarf etmesi sonrası kendisini hapiste buldu.

OLAY YERİNDE 750 EUROYA VARAN PARA CEZASI

Yeni yasa uyarınca kadına elle sarkıntılığı doğrudan cinsel saldırı sayarak 3 ay hapisle cezalandıran yargıç, kadını aşağılayıcı sözlere de 300 euro para cezası kesti. Yasa, bu tür olaylarda hemen suç mahallinde 750 euroya varan para cezası kesilmesini de içeriyor.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da çok yaygın olan sokakta ve kamusal alanlarda kadına sözlü ve fiziksel tacizi engellemeye yönelik yasası kapsamında, bunun cezalandırılan ilk vaka olduğunu doğruladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

81
Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

87
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

44
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

195
Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

324
TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

321
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM