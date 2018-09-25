Fransa'da kadına elle ve sözle sarkıntılığa hapis cezası

Fransa'da 'maçolukla mücadele yasası' ya da 'ıslık yasası' diye nitelenen yeni düzenleme uyarınca ilk ceza Paris'in güneyindeki Evry'de kesildi. İş dönüşü saatinde kalabalık bir otobüse binen aşırı alkol almış 30 yaşlarındaki bir erkek, 21 yaşındaki bir kadının kalçasına temasta bulunması ve göğüsleri hakkında müstehcen sözler sarf etmesi sonrası kendisini hapiste buldu.

OLAY YERİNDE 750 EUROYA VARAN PARA CEZASI

Yeni yasa uyarınca kadına elle sarkıntılığı doğrudan cinsel saldırı sayarak 3 ay hapisle cezalandıran yargıç, kadını aşağılayıcı sözlere de 300 euro para cezası kesti. Yasa, bu tür olaylarda hemen suç mahallinde 750 euroya varan para cezası kesilmesini de içeriyor.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da çok yaygın olan sokakta ve kamusal alanlarda kadına sözlü ve fiziksel tacizi engellemeye yönelik yasası kapsamında, bunun cezalandırılan ilk vaka olduğunu doğruladı.