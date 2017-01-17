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Fransa'da Le Pen'den sığınmacılar üzerinden seçim vaadi

Ulusal Cephe lideri Le Pen, yabancıların sağlık harcamalarını kendilerinin ödemesi için gerekli yasal düzenleme yapılması vaadinde bulundu.

17.01.2017 - 04:09
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Fransa'da Le Pen'den sığınmacılar üzerinden seçim vaadi

RTL radyo kanalına konuşan Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, sağlık hizmetlerinden Fransız vatandaşlarından ücret alınmaması uygulamasının sürdürülmesi ancak yasal oturma ve çalışma izni olsa dahi yabancıların ilk iki yıl için bu harcamaları kendi ceplerinden ödemesini istedi.

Le Pen, “Yasal olarak bu ülkeye gelen bir yabancı, sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmek için bir süre beklemeli. Eğer yabancılar da vergilerini ve sosyal kesintilerini öderlerse ancak iki yıl sonra diğer Fransızlar gibi aynı sosyal haklardan faydalanabilmeli. Siz bir ülkeye giderseniz, o ülkenin sizin ihtiyaçlarınızı karşılamanızı beklemezsiniz. Birçok Fransız, ABD, Avustralya ve Almanya’ya gidiyor, hiçbir ülke gelenlerin sağlık ve okul masraflarını ödemiyor." dedi.

Fransa’da son anketler, Le Pen’in nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu en azından ikinci sırada bitirip, mayıs ayında düzenlenecek ikinci tura kalacağını gösteriyor.



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