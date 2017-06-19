taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,4983
EURO
3,9187
ALTIN
140,90
PETR
47,2300

Fransa'da Macron'un seçim zaferinin yansımaları

Milletvekili genel seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasından sonra Sosyalist Parti Genel Sekreteri Cambadelis istifa etti.

19.06.2017 - 06:22
  1. Haberler
  2. Politika

Fransa'da milletvekili genel seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yürüyüş Hareketi Ulusal Meclis'te tarihi çoğunluğu sağlarken, başarısız sonuçlar alan son iktidar partisi Sosyalist Parti'nin Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis istifa ettiğini açıkladı.

Cambadelis, parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında sonuçları değerlendirdi.

"Kendi sorumluluğumu sakin ve basit bir şekilde kabul ediyorum." diyen Cambadelis, "Macron'un zaferi tartışılamaz." ifadeleriyle Yürüyüş Hareketi'ni tebrik ederek, bu ağır çoğunluğun Fransa'nın sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti.

Cambadelis, "Sol tümden değişmelidir, temelde olduğu gibi şekil olarak da değişmelidir. Fikirleri olduğu kadar organizasyonunu da değiştirmelidir ve yeni bir dönem başlatmalıdır." sözleriyle görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Sağın seçim kampanyasını yürüten François Baroin ise seçmenin Macron'a istediği çoğunluğu verdiğini belirterek, sandığa yansıyan sonucun önünde eğildiğini kaydetti. Baroin, Macron'un çoğunluğun yanında büyük bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Meclis'te birinci muhalefet gücünü oluşturmak istediklerinin altını çizen Baroin, "Macron'a başarılar diliyorum çünkü her şeyden önce Fransa'nın kazanmasını istiyorum." dedi.

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ Ulusal Cephe'nin (FN) Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot seçilemedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi liderliğindeki ittifak, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste 355 sandalye kazandı.

Seçim sonucunda Ulusal Meclisteki milletvekilleri önemli bir oranda yenilenirken sandığa gitme oranı ise yüzde 43 ile Fransa Beşinci Cumhuriyet tarihinin en düşük genel seçim katılımı oldu.

İlginizi Çekebilir
Çavuşoğlu: Avrupa Makedonya'yı örnek almalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya'da farklı etnik köken ve dini inanışa sahip insanların beraber yaşadığını belirtti.
TBMM 15 Temmuz'a kadar çalışmalarına ara verdi
TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Cumartesi günü toplanacak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini belirten görüşmeler yapılacak.
Başbakan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli "Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir destektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu
Portekiz kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya olan desteğine tepkisini açık açık dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

162
İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

38
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

32
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

84
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

21
Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

4
Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM