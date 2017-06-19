Fransa'da Macron'un seçim zaferinin yansımaları

Fransa'da milletvekili genel seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yürüyüş Hareketi Ulusal Meclis'te tarihi çoğunluğu sağlarken, başarısız sonuçlar alan son iktidar partisi Sosyalist Parti'nin Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis istifa ettiğini açıkladı.

Cambadelis, parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında sonuçları değerlendirdi.

"Kendi sorumluluğumu sakin ve basit bir şekilde kabul ediyorum." diyen Cambadelis, "Macron'un zaferi tartışılamaz." ifadeleriyle Yürüyüş Hareketi'ni tebrik ederek, bu ağır çoğunluğun Fransa'nın sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti.

Cambadelis, "Sol tümden değişmelidir, temelde olduğu gibi şekil olarak da değişmelidir. Fikirleri olduğu kadar organizasyonunu da değiştirmelidir ve yeni bir dönem başlatmalıdır." sözleriyle görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Sağın seçim kampanyasını yürüten François Baroin ise seçmenin Macron'a istediği çoğunluğu verdiğini belirterek, sandığa yansıyan sonucun önünde eğildiğini kaydetti. Baroin, Macron'un çoğunluğun yanında büyük bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Meclis'te birinci muhalefet gücünü oluşturmak istediklerinin altını çizen Baroin, "Macron'a başarılar diliyorum çünkü her şeyden önce Fransa'nın kazanmasını istiyorum." dedi.

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ Ulusal Cephe'nin (FN) Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot seçilemedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi liderliğindeki ittifak, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste 355 sandalye kazandı.

Seçim sonucunda Ulusal Meclisteki milletvekilleri önemli bir oranda yenilenirken sandığa gitme oranı ise yüzde 43 ile Fransa Beşinci Cumhuriyet tarihinin en düşük genel seçim katılımı oldu.