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Fransa'da Müslümanların gittiği tesislere kesilen laiklik cezası kalktı

Fransa'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal tesis için verilen 'yardımların askıya alınması' kararı iptal edildi.

AA | 06.06.2018 - 06:21..
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İslamofobi'nin giderek yaygınlaştığı Fransa'da Müslümanlar için getirilen yasak gözden geçirildi. Müslümanların iftar sonrası gittikleri iki sosyal tesise kesilen ceza kalktı.

Fransa'da Müslümanların gittiği tesislere kesilen laiklik cezası kalktı

"MEKANLAR GEÇ SAATE KADAR AÇIK LAİKLİK PRENSİBİNE TERS" DEDİLER

France Info televizyon kanalının internet sitesindeki haberde, daha önce Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya alan devlete bağlı Dordogne Aile Yardım Fonu'nun (CAF), Belediye ile yaptığı toplantı sonucunda, yardımları devam ettirme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, bu merkezlerinin ramazan ayında geç saate kadar açık kalacağı ifade edildi.

Yerel France Bleu Perigord gazetesinin haberinde, CAF'ın Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya almaya karar verdiği ifade edilmişti. Haberde, CAF'ın böyle bir kararı, iki merkezin de gece geç saate kadar açık olmasının "laiklik prensibine" ters düştüğü gerekçesiyle verdiği kaydedilmişti.

Fransa'da Müslümanların gittiği tesislere kesilen laiklik cezası kalktı

TEPKİLER KARARI İPTAL ETTİRDİ

Dordogne Belediye Başkanı Daniel Garrigue de yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bergerac'daki söz konusu iki merkezle ilgili verilen karara tepki göstermişti.

Garrigue, kararı anlamadığını, ramazanda Müslümanların geç yemek yediğini, bu yüzden Müslümanların da sosyal merkezdeki aktivitelerden faydalanması için merkezleri geç saate kadar açık tutmaya karar verdiklerini söylemişti. Garrigue, kararı "Dini tatil olduğu gerekçesiyle Noel'de insanlar hiçbir şey yapmıyor mu?" ifadeleriyle eleştirmişti.

Bu merkezleri sadece Müslümanların kullanmadığına dikkati çeken Garrigue, "Bunun dinle ilgisi yok. Bu dönemde insanların alışkanlıklarına uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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