Fransa'da OHAL kalksa da baskı devam edecek

Fransa'da Olağanüstü Hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı Senatoda oylanarak kanunlaştı.

OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Senatoda yapılan oylamada, tasarı 22'ye karşı 244 oyla kabul edildi. Tasarının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

OHAL uygulamasına ise 1 Kasım'da son verilmesi hedefleniyor.

MACRON TARAFTARLARI DESTEK VERDİ

Tasarıya, Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi ve aşırı solcu milletvekilleri karşı çıktı.

23 AY OHAL YAŞANDI

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede OHAL ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermiş ve 23 ayla ülkede en uzun olağanüstü hal dönemi yaşanmıştı.

BİRÇOK YETKİ VALİLERE DEVREDİLDİ

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, yeni terörle mücadele yasa tasarısına dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasa tasarısında yer alıyor ve valiliklerin yetkisine veriliyor.

CAMİ KAPATMAK KOLAYLAŞTI

Valilikler aynı zamanda camilerin de aralarında olduğu ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olacak. Terörü destekleyen veya propagandasını yapan herhangi bir "yazı", "konuşma", "fikir ve teori", ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde şu ana kadar 20'den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.

Tasarıya göre, çocuklarını terör saldırısı gerçekleştirmeye veya yurt dışına bu amaç için gitmeye teşvik eden ebeveyn de cezalandırılabilecek.

VALİLER BASKINLARA İZİN VEREBİLECEK

Yine valilikler özel izin alarak terörü önlemek amacıyla adrese baskın yapabilecek, baskın sırasında evrak ve belgelere el koyabilecek. Valilikler, baskın yapılan yerin sahibini 4 saat tutabilecek.

MÜSLÜMANLAR İÇİN HAKSIZ VE AYRIMCI

Uzmanlar, terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, terörle mücadele yasa tasarısının, Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.